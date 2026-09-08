При атаке на Пермь противник перенаправил дрон на жилой дом

Махонин: в ходе атаки на Пермь противник перенаправил дрон на жилой дом При атаке на Пермь противник перенаправил дрон на жилой дом

Москва8 сен Вести.Во время атаки на промышленные предприятия Перми 7 сентября ВСУ перенаправил беспилотник на жилой дом. Подробности сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в MAX.

Противник целился в наши промышленные предприятия. Но не достигнув цели, перенаправил дрон в жилой дом. Ударил по мирным жителям уточнил глава региона

Для граждан организован пункт временного размещения. Позже жители второго подъезда смогли вернуться в свои квартиры. Тем, у кого квартиры сильно повреждены, предоставлено временное жилье. Губернатор поручил оказать необходимую материальную помощь.

В ночь на 7 сентября при массированной атаке ВСУ возник пожар в жилой многоэтажке в Перми. 5 этажей получили повреждения. Один человек погиб, есть пострадавшие. Возбуждено уголовное дело.

Всего за 7 сентября мобильно-огневые группы и РЭБ подавили над регионом 27 беспилотников.