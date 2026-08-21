Москва21 авг Вести.Беспилотники, атаковавшие Пермский край в ночь на 21 августа, могли быть запущены с определенной территории Украины. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

Беспилотники в сторону Пермского края могут запускать из Харьковской или Сумской областей. Примерно с этого направления сказал он

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в MAX, что 21 августа расчеты противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп отразили атаку беспилотников на регион. Всего были сбиты 16 БПЛА. В результате атаки осколочное ранение получил мужчина.