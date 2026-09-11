Разрушений и пострадавших нет при отражении атаки ВСУ в Пермском крае

Никто не пострадал при отражении атаки ВСУ в Пермском крае Разрушений и пострадавших нет при отражении атаки ВСУ в Пермском крае

Москва11 сен Вести.Украинские боевики атаковали Пермский край с применением беспилотников — в результате отражения вражеской атаки никто из граждан не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

За время действия режима "Беспилотная опасность" уничтожено 36 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений жилой и социальной инфраструктуры нет. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает написал Махонин в своем канале в мессенджере МАХ

Губернатор поблагодари военнослужащих ВС РФ за оперативность и слаженность действий при отражении атаки.