Москва29 октВести.Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил в своем мессенджере MAX о ликвидации над регионом 10 украинских дронов.
По его словам, незначительные повреждения получила одна из промплощадок региона, пострадавших нет.
В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере краясказано в сообщении
На месте работают оперативные службы.
Махонин напомнил жителям о мерах безопасности – при обнаружении обломков сбитых дронов ни в коем случае нельзя подходить или прикасаться к ним, а также выкладывать в сеть какую-либо информацию о работе защитных систем.