Махонин: в Пермском крае при атаке БПЛА повреждение получила промплощадка

При атаке БПЛА в Пермском крае повредило промплощадку Махонин: в Пермском крае при атаке БПЛА повреждение получила промплощадка

Москва29 окт Вести.Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил в своем мессенджере MAX о ликвидации над регионом 10 украинских дронов.

По его словам, незначительные повреждения получила одна из промплощадок региона, пострадавших нет.

В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере края сказано в сообщении

На месте работают оперативные службы.

Махонин напомнил жителям о мерах безопасности – при обнаружении обломков сбитых дронов ни в коем случае нельзя подходить или прикасаться к ним, а также выкладывать в сеть какую-либо информацию о работе защитных систем.