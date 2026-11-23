Один человек погиб и два пострадали при ударе БПЛА ВСУ по Пермскому краю

При атаке БПЛА на Пермский край погиб один человек, пострадали двое Один человек погиб и два пострадали при ударе БПЛА ВСУ по Пермскому краю

Москва23 ноя Вести.В результате украинской атаки в Пермском крае погиб один мирный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, над территорией края сегодня сбили 56 беспилотников ВСУ.

В результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. По предварительной информации, есть погибший говорится в сообщении

Махонин выразил соболезнования близким погибшего.

Он также написал, что два человека получили мелкие осколочные ранения. Им оказывают помощь.