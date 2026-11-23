Москва23 нояВести.В результате украинской атаки в Пермском крае погиб один мирный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Дмитрий Махонин.
По его словам, над территорией края сегодня сбили 56 беспилотников ВСУ.
В результате нападения повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. По предварительной информации, есть погибшийговорится в сообщении
Махонин выразил соболезнования близким погибшего.
Он также написал, что два человека получили мелкие осколочные ранения. Им оказывают помощь.