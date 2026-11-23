Москва23 нояВести.Над Пермским краем дежурные расчеты противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство территориальной безопасности региона на платформе MAX.
Силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА над Пермским краемговорится в публикации
На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Жителей просят держаться дальше от обломков дронов и не публиковать в социальных сетях кадры работы ПВО. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.