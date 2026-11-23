Над Пермским краем силы ПВО отражают атаку украинских дронов Расчеты ПВО отражают атаку беспилотников над Пермским краем

Москва23 ноя Вести.Над Пермским краем дежурные расчеты противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство территориальной безопасности региона на платформе MAX.

Силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА над Пермским краем говорится в публикации

На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Жителей просят держаться дальше от обломков дронов и не публиковать в социальных сетях кадры работы ПВО. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.