Москва25 сен Вести.В Пермском крае силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных лета тельных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.

В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. Важно: в целях безопасности — не приближайтесь к обломкам беспилотников. Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО: так вы помогаете врагу. На месте работают оперативные службы говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее 25 сентября в Пермском крае был введен режим беспилотной опасности. В Березниках был объявлен план "Ковер", который предполагает запрет на использование воздушного пространства.