Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Пермском крае В Пермском крае силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА

Москва7 окт Вести.На территории Пермского края силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.

В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. Важно: в целях безопасности — не приближайтесь к обломкам беспилотников. На месте работают оперативные службы говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее 7 октября в Пермском крае был введен режим беспилотной опасности и план "Ковер".