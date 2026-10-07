Москва7 октВести.На территории Пермского края силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.
В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. Важно: в целях безопасности — не приближайтесь к обломкам беспилотников. На месте работают оперативные службыговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее 7 октября в Пермском крае был введен режим беспилотной опасности и план "Ковер".