Москва7 окт Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства территориальной безопасности.

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ночью 7 октября, согласно сообщениям в MAX служб МЧС России и местных властей, режим опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был объявлен в ряде регионов России, в том числе в Крыму, Татарстане, Самарской и Ульяновской областях. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах 12 городов, включая Самару, Казань, Пензу, Ижевск, Чебоксары, Саратов и Саранск, следует из данных пресс-службы ведомства в MAX.