В Пермском крае объявлена беспилотная опасность, закрылся аэропорт Беспилотная опасность объявлена в Пермском крае, закрылся аэропорт

Москва21 авг Вести.На территории Пермского края объявлен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских летательных аппаратов. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"Беспилотная опасность" объявлена в Пермском крае в 07.40 (местного времени) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В то же время пресс-служба Росавиации в своем канале в MAX проинформировала, что в целях безопасности временно запрещены полеты в аэропорту Перми.