Москва30 сенВести.На территории Пермского края введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.
В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовностиговорится в канале ведомства на платформе MAX
Согласно сообщению пресс-службы Росавиации, опубликованному в MAX, в целях безопасности временно запрещены полеты в аэропорту Перми.
Ранее сообщалось, что ночью 30 сентября при атаке украинских БПЛА в Самарской области были повреждены частные жилых дома. Никто из людей не пострадал.