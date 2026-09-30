Беспилотная опасность объявлена в Пермском крае, закрылся аэропорт В Пермском крае объявлена беспилотная опасность, закрылся аэропорт

Москва30 сен Вести.На территории Пермского края введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности говорится в канале ведомства на платформе MAX

Согласно сообщению пресс-службы Росавиации, опубликованному в MAX, в целях безопасности временно запрещены полеты в аэропорту Перми.

Ранее сообщалось, что ночью 30 сентября при атаке украинских БПЛА в Самарской области были повреждены частные жилых дома. Никто из людей не пострадал.