В Самарской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома При атаке БПЛА в Самарской области повреждены частные жилые дома

Москва30 сен Вести.Ночью 30 сентября в Самарской области при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены частные жилые дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. По его словам, при вражеском ударе обошлось без жертв и пострадавших.

Наши военные и мобильные огневые группы ведут боевую и слаженную работу. Сегодня ночью над территорией региона были сбиты вражеские БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки погибших и пострадавших нет. Но есть повреждения частных домов проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Самарской области отметил, что на месте падения обломком беспилотников работают оперативные службы, и предупредил, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее ночью 30 сентября в Самарской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Самары.