Москва22 сен Вести.Самарская область подверглась крупной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА. Главное сейчас – соблюдать меры безопасности. Перейдите в защищенное место, не стойте рядом с окнами проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 22 сентября в Самарской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Самары.