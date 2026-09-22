Москва22 сенВести.Самарская область подверглась крупной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА. Главное сейчас – соблюдать меры безопасности. Перейдите в защищенное место, не стойте рядом с окнамипроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 22 сентября в Самарской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Самары.