Москва22 сенВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии, Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Владимирской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность"предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев
Население других регионов оповестили по каналам РСЧС и МЧС России.
Согласно данным пресс-службы Росавиации, опубликованным в MAX, ограничения на полеты введены в аэропортах Пензы и Саратова. В Пензенской области беспилотная опасность была объявлена поздно вечером 21 сентября.