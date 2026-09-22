В пяти регионах России объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в пяти регионах России

Москва22 сен Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии, Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Владимирской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев

Население других регионов оповестили по каналам РСЧС и МЧС России.

Согласно данным пресс-службы Росавиации, опубликованным в MAX, ограничения на полеты введены в аэропортах Пензы и Саратова. В Пензенской области беспилотная опасность была объявлена поздно вечером 21 сентября.