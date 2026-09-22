Федорищев: гражданские объекты повреждены в Самарской области при атаке БПЛА

Федорищев: при атаке БПЛА в Самарской области повреждены гражданские объекты Федорищев: гражданские объекты повреждены в Самарской области при атаке БПЛА

Москва22 сен Вести.В Самарской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при атаке которых были повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Сбиты десятки беспилотников. Враг целился в промышленные предприятия. К сожалению, есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов, автомобилей проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Самарской области уточнил, что в настоящее время оперативный штаб собирает полную информацию о последствиях ночной вражеской атаки, и призвал доверять только официальным источникам информации.

В данный момент в регионе отмена воздушная тревога. Аэропорт Самары возобновил авиасообщение.