Москва15 сенВести.Силы ПВО Министерства обороны РФ и мобильные огневые группы в Самарской области за ночь уничтожили в небе над Самарской областью более 40 беспилотников, сообщил в MAX-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Произошла очередная атака ВСУ по нашей территории. Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотниковнаписал глава региона
Он подчеркнул, что погибших нет. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов.