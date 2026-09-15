Федорищев сообщил о ликвидации более 40 беспилотников в Самарской области

Более 40 БПЛА сбито надо Самарской областью Федорищев сообщил о ликвидации более 40 беспилотников в Самарской области

Москва15 сен Вести.Силы ПВО Министерства обороны РФ и мобильные огневые группы в Самарской области за ночь уничтожили в небе над Самарской областью более 40 беспилотников, сообщил в MAX-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Произошла очередная атака ВСУ по нашей территории. Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников написал глава региона

Он подчеркнул, что погибших нет. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов.