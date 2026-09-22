Носков: при атаке ВСУ на Самару повреждены несколько домов, здание и машина

Глава Самары рассказал о последствиях атаки БПЛА на город Носков: при атаке ВСУ на Самару повреждены несколько домов, здание и машина

Москва22 сен Вести.В результате массированной атаки украинских беспилотников на Самару повреждены несколько домов, здание и машина. На местах находятся представители оперативных и экстренных служб. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

По предварительной информации, повреждено остекление нескольких домов, кровля одного здания, автомобиль. На месте падения обломков работают специалисты профильных ведомств, сотрудники следственных органов. Необходимая помощь жителям будет оказана написал он в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали территорию региона в ночь на 22 сентября, вторник. Целью противника стали промышленные предприятия. Системой ПВО были сбиты десятки вражеских БПЛА. Как рассказал губернатор Вячеслав Федорищев, зафиксированы повреждения гражданских объектов.