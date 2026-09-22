Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Самарскую область

При массированной атаке украинских БПЛА на Самарскую область погиб один человек Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Самарскую область

Москва22 сен Вести.Один человек погиб в результате массированной атаки украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким написал глава региона в мессенджере МАХ

Еще четыре человека пострадали, они доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести, медицинская помощь оказывается им в полном объеме.

ВСУ атаковали территорию региона в ночь на 22 сентября, вторник. Целью противника стали промышленные предприятия. Системой ПВО были сбиты десятки вражеских БПЛА.