Москва22 сенВести.Один человек погиб в результате массированной атаки украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близкимнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Еще четыре человека пострадали, они доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести, медицинская помощь оказывается им в полном объеме.
ВСУ атаковали территорию региона в ночь на 22 сентября, вторник. Целью противника стали промышленные предприятия. Системой ПВО были сбиты десятки вражеских БПЛА.