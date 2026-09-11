Помощь оказана пострадавшим при атаке украинских БПЛА на Самару Медицинская помощь оказана пострадавшим при атаке украинских БПЛА на Самару

Москва11 сен Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Самару — в результате вражеской агрессии жертв среди мирного населения нет. Об этом рассказал мэр города Иван Носков.

Противник нанес удар ранним утром 11 сентября.

На наш город была совершена преступная атака силами украинских БПЛА. Погибших нет, пострадавшим оказана медицинская помощь … По всем возникающим вопросам жители могут обратиться по телефону: 8 (846) 330-05-54 (оперативный дежурный по району) написал Носков в своем канале в мессенджере МАХ

На месте падения обломков работают сотрудники Администрации г.о. Самара и следственных органов.

Под удар попала и Самарская область, в частности Новокуйбышевск. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал об одном пострадавшем мирном жителе. По словам председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, один из дронов попал в здание, где расположен территориальный избирком.