Беспилотную опасность объявили в Крыму и еще пяти регионах России

В Крыму и еще пяти регионах России объявили беспилотную опасность Беспилотную опасность объявили в Крыму и еще пяти регионах России

Москва29 сен Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Крыма, Владимирской, Ульяновской, Саратовской, Самарской и Нижегородской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX

В центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности предупредил, в частности, крымский главк МЧС России

Жителей Саратовской области об опасности оповестил губернатор Роман Бусаргин.

От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность проинформировал глава региона

Во Владимирской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях сообщения о беспилотной опасности опубликовали службы МЧС и РСЧС.

Ранее вечером 29 сентября режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был объявлен в нескольких регионах России, в том числе в Мордовии, Тульской, Воронежской, Липецкой, Пензенской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации, опубликованным в MAX, в настоящее время ограничения на полеты в целях безопасности введены в аэропортах Пензы, Саратова и Сочи.