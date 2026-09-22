В Саратовской области и еще четырех регионах объявлена тревога из-за угрозы БПЛА Тревога из-за угрозы БПЛА объявлена в Саратовской области

Москва22 сен Вести.Тревога в связи опасностью атак украинских беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Чувашии, Татарстана, Саратовской и Ивановской областях, а также в Севастополе. Об этом сообщили региональные власти и службы РСЧС и МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Жителей Севастополя о воздушной тревоге проинформировал губернатор Михаил Развожаев. Население остальных регионов оповестили службы РСЧС и МЧС России.

Ранее 22 сентября стало известно о введении режима беспилотной опасности в Мордовии, Самарской, Нижегородской, Ульяновской и Владимирской областях.

Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации, опубликованным в MAX, в настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах Пензы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и Саранска.