Угроза атаки БПЛА объявлена в Ивановской, Владимирской и Липецкой областях

В Ивановской, Владимирской и Липецкой областях объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Ивановской, Владимирской и Липецкой областях

Москва6 сен Вести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Ивановской, Владимирской и Липецкой областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.

Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области предупредил, в частности, губернатор Игорь Артамонов население своего региона

Население Ивановской и Владимирской областей оповестили службы РСЧС, рекомендовав сохранять спокойствие, а при появлении летательного аппарата найти безопасное укрытие.

Ранее в ночь на 6 сентября режим беспилотной опасности вводился в нескольких регионах России, включая Крым, Краснодарский край, Пензенскую и Волгоградскую области. Согласно сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в MAX, в городе дважды объявлялась воздушная тревога.

На данный момент Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах шести городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Пензу и Саратов.