Пять аэропортов в России временно закрылись в целях безопасности

В России в целях безопасности временно закрылись пять аэропортов Пять аэропортов в России временно закрылись в целях безопасности

Москва6 сен Вести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в пяти аэропортах. Как следует из данных пресс-службы ведомства, временно не обслуживают рейсы воздушные гавани Саратова, Пензы, Сочи, Геленджика и Тамбова.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов говорится в официальном канале пресс-службы Росавиации на платформе MAX

Согласно актуальным данным региональных служб РСЧС, опубликованным в MAX, в настоящее время на территории Краснодарского края, Тамбовской и Пензенской областей сохраняется режим беспилотной опасности.