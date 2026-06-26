Воздушная тревога из-за БПЛА сработала еще в семи регионах РФ

Ночью 26 июня воздушная тревога сработала еще в семи регионах РФ Воздушная тревога из-за БПЛА сработала еще в семи регионах РФ

Москва26 июн Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена еще в семи регионах России. Угроза касается Воронежской, Вологодской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областей, а также Мордовии.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА! Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове предупредил жителей своего региона губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в мессенджере MAX

В остальных регионах сообщения об опасности опубликованы через каналы в MAX служб МЧС, РСЧС, а также местных властей.

Ранее в ночь на 26 июня воздушная тревога из-за БПЛА также сработала в Крыму, Волгоградской, Тульской, Владимирской, Ивановской и Липецкой областях.