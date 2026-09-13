В четырех регионах Центральной России сработала воздушная тревога из-за БПЛА Тревога из-за БПЛА сработала в четырех регионах Центральной России

Москва13 сен Вести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена во Владимирской, Рязанской, Ивановской и Липецкой областях. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Игорь Артамонов

Оповещения о беспилотной угрозе также опубликованы в каналах МЧС и РСЧС по Ивановской, Владимирской и Рязанской областям.

Ранее сообщалось, что Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в семи аэропортах.