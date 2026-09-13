Москва13 сенВести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена во Владимирской, Рязанской, Ивановской и Липецкой областях. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой областипредупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Игорь Артамонов
Оповещения о беспилотной угрозе также опубликованы в каналах МЧС и РСЧС по Ивановской, Владимирской и Рязанской областям.
Ранее сообщалось, что Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в семи аэропортах.