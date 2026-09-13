В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, закрылся местный аэропорт Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, закрылся местный аэропорт

Москва13 сен Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Введён режим воздушных ограничений – план "Ковёр". Проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава области уточнил, что аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее сообщалось, что Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в шести воздушных гаванях. Таким образом аэропорт Оренбурга стал седьмым, где введены ограничения.