Москва4 июлВести.Росавиация в целях безопасности ввела запрет на полеты в аэропорту Оренбурга на фоне объявленной в регионе опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX
Согласно актуальным данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в 2.32 местного времени на территории Оренбургской области объявлена воздушная тревога.