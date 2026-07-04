В аэропорту Оренбурга приостановлены полеты на фоне угрозы БПЛА На фоне угрозы БПЛА закрылся аэропорт Оренбурга

Москва4 июл Вести.Росавиация в целях безопасности ввела запрет на полеты в аэропорту Оренбурга на фоне объявленной в регионе опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX

Согласно актуальным данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в 2.32 местного времени на территории Оренбургской области объявлена воздушная тревога.