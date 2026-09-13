Росавиация: ограничения на полеты введены в шести аэропортах

Росавиация ввела ограничения на полеты в шести аэропортах Росавиация: ограничения на полеты введены в шести аэропортах

Москва13 сен Вести.В шести российских аэропортах в целях безопасности введены ограничения на полеты. Согласно данным пресс-службы Росавиации, обслуживание рейсов приостановлено в воздушных гаванях Геленджика, Сочи, Пензы, Саратова, Самары и Ульяновска.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы ведомства на платформе MAX

Согласно актуальным данным региональных властей и служб МЧС России, опубликованным в MAX, в настоящее время режим беспилотной угрозы действует в Краснодарском крае, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях.

Ранее 13 сентября сообщалось, что на подлете к Пензе силы ПВО обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).