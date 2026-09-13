Москва13 сенВести.В шести российских аэропортах в целях безопасности введены ограничения на полеты. Согласно данным пресс-службы Росавиации, обслуживание рейсов приостановлено в воздушных гаванях Геленджика, Сочи, Пензы, Саратова, Самары и Ульяновска.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале пресс-службы ведомства на платформе MAX
Согласно актуальным данным региональных властей и служб МЧС России, опубликованным в MAX, в настоящее время режим беспилотной угрозы действует в Краснодарском крае, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях.
Ранее 13 сентября сообщалось, что на подлете к Пензе силы ПВО обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).