Пять аэропортов в России временно закрылись ночью в целях безопасности Ночью Росавиация приостановила полеты в пяти аэропортах

Москва9 сен Вести.Ночью 9 сентября Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в пяти аэропортах. Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, приостановили обслуживание рейсов воздушные гавани Сочи, Самары, Саратова, Пензы и Ульяновска.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы Росавиации на платформе MAX

По данным региональных властей и служб МЧС России, опубликованным в MAX, на территории Краснодарского края, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей объявлялась тревога из-за угрозы воздушной атаки со стороны вооруженных формирований Украины.

Согласно информации Росавиации, в настоящее время в России приостановили работу семь аэропортов. Кроме перечисленных, дополнительные ограничения накануне, 8 сентября, были введены в авиагаванях Краснодара и Геленджика.