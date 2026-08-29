Москва29 авгВести.Росавиация приостановила полеты в аэропорту Оренбурга на фоне объявленной в регионе ракетной опасности.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовсообщила пресс-служба ведомства в своем официальном канале в мессенджере MAX
Предупреждение о ракетной опасности в Оренбургской области опубликовал в своем канале в MAX губернатор Евгений Солнцев в 4.37 мск, призвав жителей региона к бдительности и осторожности.