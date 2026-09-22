В ряде школ Самары отменили занятия после атаки БПЛА

Проснулись от взрывов: что известно об атаке на Самарскую область В ряде школ Самары отменили занятия после атаки БПЛА

Москва22 сен Вести.Самарская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ ночью и утром 22 сентября. Очевидцы рассказывают, что проснулись от громких звуков в разных частях города – работала ПВО и мобильные огневые группы.

В 01.38 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в 05.11, что силы ПВО отражают крупный налет вражеских беспилотников.

На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА. Главное сейчас - соблюдать меры безопасности. Перейдите в защищенное место, не стойте рядом с окнами написал он

В ходе отражения атаки были сбиты десятки беспилотников. По данным Минобороны, всего за ночь над регионами РФ были сбиты 297 украинских БПЛА.

По сообщению Федорищева, целью атаки были промышленные предприятия.

Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова проинформировала, что город отразил очередную атаку.

Целью врага были промышленные предприятия. Вся информация уточняется говорится в сообщении

Как сообщил губернатор региона, есть повреждения частных домов и автомобилей, в частности, в Самаре.

В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали.

В Куйбышевском районе Самары в школах отменили занятия в первую смену в целях безопасности.