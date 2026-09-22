Глава Новокуйбышевска сообщила об отражении атаки ВСУ на промпредприятия

Глава Новокуйбышевска рассказала о попытке ВСУ атаковать промпредприятия Глава Новокуйбышевска сообщила об отражении атаки ВСУ на промпредприятия

Москва22 сен Вести.В Новокуйбышевске Самарской области отражена атака на промышленное предприятие. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на главу Викторию Каткову.

Наши военные и мобильные огневые группы сработали четко и слаженно... Целью врага были промышленные предприятия. Вся информация уточняется говорится в сообщении мэрии в мессенджере МАХ

Массированная атака ВСУ на регион началась в ночь на 22 сентября, вторник. Системой ПВО были сбиты десятки вражеских БПЛА. Повреждены несколько домов и машина. В аэропорту Курумоч задержаны 16 рейсов.