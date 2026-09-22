Москва22 сенВести.В Новокуйбышевске Самарской области отражена атака на промышленное предприятие. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на главу Викторию Каткову.
Наши военные и мобильные огневые группы сработали четко и слаженно... Целью врага были промышленные предприятия. Вся информация уточняетсяговорится в сообщении мэрии в мессенджере МАХ
Массированная атака ВСУ на регион началась в ночь на 22 сентября, вторник. Системой ПВО были сбиты десятки вражеских БПЛА. Повреждены несколько домов и машина. В аэропорту Курумоч задержаны 16 рейсов.