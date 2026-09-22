Носков: состояние пострадавших при атаке ВСУ на Самару не вызывает опасений

Мэр Самары рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ Носков: состояние пострадавших при атаке ВСУ на Самару не вызывает опасений

Москва22 сен Вести.Состояние пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Самару не вызывает опасений, заявил глава города Иван Носков.

Встретился с пострадавшими и с медиками, оказывающими им помощь после ночной атаки вражеских БПЛА. Мужчинам помощь оказана, их состояние не вызывает у врачей опасений. Одному проведена операция, состояние стабильное, медики полностью контролируют ситуацию написал мэр в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали регион в ночь на 22 сентября, вторник. Целью противника стали промышленные предприятия. Системой ПВО были сбиты десятки вражеских БПЛА.

В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. Повреждены несколько зданий, преимущественно, выбиты окна и посечены крыши.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб, создан штаб по ликвидации последствий.