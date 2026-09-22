Москва22 сенВести.Состояние пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Самару не вызывает опасений, заявил глава города Иван Носков.
Встретился с пострадавшими и с медиками, оказывающими им помощь после ночной атаки вражеских БПЛА. Мужчинам помощь оказана, их состояние не вызывает у врачей опасений. Одному проведена операция, состояние стабильное, медики полностью контролируют ситуациюнаписал мэр в мессенджере МАХ
ВСУ атаковали регион в ночь на 22 сентября, вторник. Целью противника стали промышленные предприятия. Системой ПВО были сбиты десятки вражеских БПЛА.
В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. Повреждены несколько зданий, преимущественно, выбиты окна и посечены крыши.
На местах работают представители оперативных и экстренных служб, создан штаб по ликвидации последствий.