В самарском аэропорту Курумоч на вылет и прилет задержаны 16 рейсов

После атаки ВСУ в самарском аэропорту Курумоч задерживаются более 10 рейсов В самарском аэропорту Курумоч на вылет и прилет задержаны 16 рейсов

Москва22 сен Вести.На фоне ночной атаки украинских беспилотников на Самарскую область в международном аэропорту Курумоч задерживаются 16 рейсов на вылет и прилет. Соответствующая информация размещена на официальном сайте воздушной гавани.

В частности, откладывается время отправления в Тбилиси, Махачкалу, Москву и Сочи, задержано прибытие самолетов из Калининграда, Нижнего Новгорода, Антальи, Екатеринбурга, Сочи, Тбилиси и Батуми.

Ограничения в аэропорту были введены 22 сентября, во вторник, в 2.08 по московскому времени. Небо в регионе было закрыто в связи с массированной атакой ВСУ.

Системой ПВО были сбиты десятки вражеских БПЛА. Как рассказал губернатор Вячеслав Федорищев, целью противника стали промышленные предприятия. В областном центре зафиксированы повреждения.