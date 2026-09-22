Москва22 сенВести.На фоне ночной атаки украинских беспилотников на Самарскую область в международном аэропорту Курумоч задерживаются 16 рейсов на вылет и прилет. Соответствующая информация размещена на официальном сайте воздушной гавани.
В частности, откладывается время отправления в Тбилиси, Махачкалу, Москву и Сочи, задержано прибытие самолетов из Калининграда, Нижнего Новгорода, Антальи, Екатеринбурга, Сочи, Тбилиси и Батуми.
Ограничения в аэропорту были введены 22 сентября, во вторник, в 2.08 по московскому времени. Небо в регионе было закрыто в связи с массированной атакой ВСУ.
Системой ПВО были сбиты десятки вражеских БПЛА. Как рассказал губернатор Вячеслав Федорищев, целью противника стали промышленные предприятия. В областном центре зафиксированы повреждения.