Москва25 сен Вести.Утром 25 сентября аэропорт Перми (Большое Савино) временно не обслуживает рейсы в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отметила пресс-служба ведомства

Как уточняется, такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Пермский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА, при которой был совершен налет на промышленный объект. По предварительным данным, никто не пострадал.