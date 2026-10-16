В Пермском крае введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Пермском крае

Москва16 окт Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Пермского края из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Жителям региона настоятельно рекомендуют быть внимательными и не поддаваться панике, а в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.