В Пермском крае объявлена беспилотная опасность, закрылся аэропорт Беспилотная опасность объявлена в Пермском крае, закрылся аэропорт

Москва23 окт Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Пермского края из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике говорится в канале ведомства на платформе MAX

Одновременно пресс-служба Росавиации через официальный канал в MAX предупредила, что в аэропорту Перми в целях безопасности временно приостановлены полеты.