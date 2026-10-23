Москва23 октВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.
В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. В целях безопасности не приближайтесь к обломкам беспилотников. На месте работают оперативные службыговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее сообщалось, что 23 октября в Пермском крае был введен режим беспилотной опасности. Росавиация временно приостановила полеты в аэропорту Перми. На территории Березняков и еще двух населенных пунктов введен план "Ковер".