В Пермском крае силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА Атаку украинских БПЛА отражают силы ПВО в Пермском крае

Москва23 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности региона.

В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. В целях безопасности не приближайтесь к обломкам беспилотников. На месте работают оперативные службы говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее сообщалось, что 23 октября в Пермском крае был введен режим беспилотной опасности. Росавиация временно приостановила полеты в аэропорту Перми. На территории Березняков и еще двух населенных пунктов введен план "Ковер".