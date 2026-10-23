Режим "Ковер" введен в Березниках, Березовке и Зюкайке Пермского края

В Березниках, Березовке и Зюкайке Пермского края введен режим "Ковер" Режим "Ковер" введен в Березниках, Березовке и Зюкайке Пермского края

Москва23 окт Вести.На фоне объявленного в Пермском крае режима беспилотной опасности в трех населенных пунктах региона введен план "Ковер", который предполагает временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщил региональный главк МЧС России в своем канале на платформе MAX.

В частности, режим "Ковер" радиусом 150 км введен в Березовке и Зюкайке, а также на территории города Березники радиусом 50 км.

Ранее сообщалось, что 23 октября в Пермском крае был введен режим беспилотной опасности. Росавиация ввела временный запрет на полеты в аэропорту Перми.