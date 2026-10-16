Губернатор ХМАО объявил об отмене беспилотной угрозы в регионе

Угроза атаки БПЛА в Югре миновала, аэропорт Сургута возобновил работу Губернатор ХМАО объявил об отмене беспилотной угрозы в регионе

Москва16 окт Вести.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры Руслан Кухарук объявил о снятии угрозы атаки беспилотников в регионе.

Отбой угрозы атаки беспилотника на территории Югры написал он в мессенджере MAX

Со своей стороны, Росавиация проинформировала, что в аэропорту Сургута сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее 16 октября ХМАО подвергся массированной атаке БПЛА. В результате падения обломков был поврежден промышленный объект в Сургутском районе. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога уточнил, что объект является гражданским.