Москва16 октВести.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры Руслан Кухарук объявил о снятии угрозы атаки беспилотников в регионе.
Отбой угрозы атаки беспилотника на территории Югрынаписал он в мессенджере MAX
Со своей стороны, Росавиация проинформировала, что в аэропорту Сургута сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее 16 октября ХМАО подвергся массированной атаке БПЛА. В результате падения обломков был поврежден промышленный объект в Сургутском районе. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога уточнил, что объект является гражданским.