В ХМАО впервые объявили угрозу атаки БПЛА В ХМАО впервые объявили угрозу атаки беспилотников

Москва9 сен Вести.В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре объявлены беспилотная опасность и угроза атаки беспилотников. Об этом сообщила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона.

Указанные режимы были введены утром 9 сентября.

Режим "Беспилотная опасность", … режим "Угроза атаки беспилотника" введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

Граждан призвали по возможности временно не выходить на улицу и не приближаться к окнам. Также сообщается о возможных ограничениях в работе связи и мобильного интернета.

В связи с беспилотной опасностью и угрозой атаки БПЛА в аэропортах Сургута, Ханты-Мансийска, Игрима, Нягани, Урая и Советского несколько часов назад были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.