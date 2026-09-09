Вторую смену в школах ХМАО перевели на дистант из-за беспилотной опасности

Учащихся во вторую смену в ХМАО перевели на дистант из-за опасности БПЛА Вторую смену в школах ХМАО перевели на дистант из-за беспилотной опасности

Москва9 сен Вести.Учащихся во вторую смену всех образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа перевели на дистант из-за объявленной ранее беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Для второй смены объявлен дистанционный формат обучения во всех образовательных организациях Югры сказано в сообщении

Ранее губернатор ХМАО Денис Кухарук сообщил о введении на территории региона режима угрозы атаки беспилотников. Ответственные службы были приведены в режим повышенной готовности. Также Росавиация впервые ограничила полеты в аэропортах Советского, Нягани, Игрима и Урая.