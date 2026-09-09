Беспилотная опасность объявлена в ХМАО и Тюменской области

В ХМАО и Тюменской области объявлена опасность БПЛА Беспилотная опасность объявлена в ХМАО и Тюменской области

Москва9 сен Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Об этом сообщили власти регионов.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности написал глава ХМАО Руслан Кухарук

Он добавил, что в целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, также возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Аналогичный режим также был объявлен в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Беспилотная опасность начала действовать с 09.30 мск.