Москва9 сенВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Об этом сообщили власти регионов.
В Югре объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасностинаписал глава ХМАО Руслан Кухарук
Он добавил, что в целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, также возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.
Аналогичный режим также был объявлен в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Беспилотная опасность начала действовать с 09.30 мск.