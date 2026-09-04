Опасность беспилотной атаки объявлена в Тюменской и Курганской областях

В Тюменской и Курганской областях объявили беспилотную опасность Опасность беспилотной атаки объявлена в Тюменской и Курганской областях

Москва4 сен Вести.Беспилотную опасность объявили в Тюменской и Курганской областях. Об этом сообщают власти регионов в MAX.

Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности говорится в сообщении губернатора Тюменской области Александра Моора

Жителей призывают сохранять спокойствие и сразу уходить при обнаружении беспилотного летательного аппарата.

Об опасности атаки БПЛА в Курганской области сообщается на канале правительства региона. Жителей призвали оставаться в укрытии или спрятаться в капитальном строении.