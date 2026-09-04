Москва4 сенВести.Беспилотную опасность объявили в Тюменской и Курганской областях. Об этом сообщают власти регионов в MAX.
Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасностиговорится в сообщении губернатора Тюменской области Александра Моора
Жителей призывают сохранять спокойствие и сразу уходить при обнаружении беспилотного летательного аппарата.
Об опасности атаки БПЛА в Курганской области сообщается на канале правительства региона. Жителей призвали оставаться в укрытии или спрятаться в капитальном строении.