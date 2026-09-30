Глава ХМАО Кухарук сообщил о беспилотной опасности в регионе

В ХМАО – Югре объявлена опасность атаки БПЛА Глава ХМАО Кухарук сообщил о беспилотной опасности в регионе

Москва30 сен Вести.Опасность атаки БПЛА объявили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Руслана Кухарука.

В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности говорится в сообщении

Кухарук подчеркнул, что ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Также опасность беспилотной атаки объявили в Ямало-Ненецком автономном округе.