В Югре объявили беспилотную опасность Сигнал беспилотной опасности объявлен в Югре

Москва16 окт Вести.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук предупредил население о введении в регионе режима беспилотной опасности.

Объявление об этом было опубликовано в его мессенджере в MAX.

Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности сказано в сообщении

Кухарук попросил граждан сохранять спокойствие, не покидать места укрытия до отбоя тревоги, а также напомнил правила поведения при опасности с воздуха и обнаружении фрагментов БПЛА.

В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.