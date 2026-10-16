Москва16 октВести.Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук предупредил население о введении в регионе режима беспилотной опасности.
Объявление об этом было опубликовано в его мессенджере в MAX.
Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасностисказано в сообщении
Кухарук попросил граждан сохранять спокойствие, не покидать места укрытия до отбоя тревоги, а также напомнил правила поведения при опасности с воздуха и обнаружении фрагментов БПЛА.
В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.