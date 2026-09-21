Москва21 сенВести.На территории Ханты-Мансийского автономного округа введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.
Он отметил, что все службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности.
В Югре объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствиенаписал Кухарук в своем канале MAX
Он добавил, что в целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.