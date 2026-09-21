Режим беспилотной опасности ввели в ХМАО В ХМАО объявили беспилотную опасность

Москва21 сен Вести.На территории Ханты-Мансийского автономного округа введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Он отметил, что все службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие написал Кухарук в своем канале MAX

Он добавил, что в целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.