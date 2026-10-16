В Югре подан сигнал об угрозе атаки беспилотников В Югре объявлен сигнал угрозы атаки БПЛА

Москва16 окт Вести.Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщили, что все службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности.

В регионе объявлен сигнал угрозы атаки беспилотников. Население попросили по возможности сохранять спокойствие, не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Не покидать безопасное место до сигнала "Отбой угрозы атаки беспилотника" сказано в публикации губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука

В случае прямого контакта с дроном стоит немедленно покинуть зону его видимости.

Беспилотную опасность в Югре объявили утром 16 октября. В ряде аэропортов ограничили полеты гражданской авиации. Также сообщалось, что в целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.