Аэропорты Советский и Урай в ХМАО приостановили работу в целях безопасности

В аэропортах Советский и Урай в ХМАО ввели ограничения на полеты Аэропорты Советский и Урай в ХМАО приостановили работу в целях безопасности

Москва16 окт Вести.В аэропортах Советский и Урай ввели ограничения на вылет и прилет гражданских судов, сообщает Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Советский и Урай введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сказано в сообщении ведомства

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук объявил на всей территории региона беспилотную опасность. Он предупредил население о необходимости пройти в укрытие.

Также в Югре возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.