Москва16 октВести.В аэропортах Советский и Урай ввели ограничения на вылет и прилет гражданских судов, сообщает Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Советский и Урай введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсказано в сообщении ведомства
Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук объявил на всей территории региона беспилотную опасность. Он предупредил население о необходимости пройти в укрытие.
Также в Югре возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.