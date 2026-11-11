Сигнал беспилотной опасности объявили в Югре В ХМАО – Югре объявлен сигнал беспилотной опасности

Москва11 ноя Вести.В регионе объявлен сигнал беспилотной опасности, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук в MAX.

По его словам, ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности, ими принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности.

В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности говорится в публикации

Глава региона предупредил, что в целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством. Кроме того, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Кухарук призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил о действиях при введении этого сигнала.