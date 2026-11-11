Москва11 нояВести.В регионе объявлен сигнал беспилотной опасности, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук в MAX.
По его словам, ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности, ими принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности.
В Югре объявлен сигнал беспилотной опасностиговорится в публикации
Глава региона предупредил, что в целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством. Кроме того, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.
Кухарук призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил о действиях при введении этого сигнала.